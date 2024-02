Incidente a Torino, pensionata investita in mezzo alla strada: Palma Grieco m...

Incidente a Torino, pensionata investita in mezzo alla strada: Palma Grieco m...

La pensionata è stata investita in mezzo alla strada da un'automobile: Palma è morta poco dopo lo schianto

Dramma a Torino Lucento, dove nella giornata di ieri una donna di 83 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre attraversava la strada. Il nome della vittima era Palma Grieco e, secondo le prime informazioni che arivano, sembra che non stesse passando sulle strisce pedonali.

Torino, pensionata investita: morta Palma Grieco

Erano da poco passate le ore 12:30 della giornata di ieri quando, all’improvviso, fra le vie di Torino Lucento una Citroen C3 colpisce in pieno una pensionata intenta ad attraversare la strada. Palma Grieco, 83 anni, non è passata sulle strisce pedonali e, probabilmente, si è immessa nella carreggiata senza accorgersi che l’auto stava arrivando verso di lei. L’impatto è stato, purtroppo, inevitabile e la donna è finita a terra.

Torino, pensionata investita: l’incidente

Un passante l’ha soccorsa per prima, aiutato da un carabiniere che passava di lì che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Verde di Villastellone, che hanno tentato una lunga manovra di rianimazione dell’anziana, rivelatasi vana. Palma è morta pochi istanti dopo lo scontro e i medici non hanno potuto fare altro se non dichiarare il suo avvenuto decesso.