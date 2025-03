Uomini e Donne, caos in studio: cacciato via da Maria De Filippi

Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne, dalla anticipazione emerge come Maria De Filippi abbia chiesto a un altro protagonista di andarsene.

Uomini e Donne, nuovi addii

Nei giorni scorsi si era parlato di un altro addio, quello di Giulia Vacca: “Non mi hanno più chiamata, per il momento non sono più nel programma”, ha dichiarato la dama in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni. Giulia era rientrata nel cast poche settimane fa ma, dopo a seguito di una breve frequentazione con Giovanni, non era stata riconfermata dalla redazione. Sembra che anche uno dei cavalieri più di spicco in questa stagione non sarà riconfermato.

Chi è il cavaliere di Uomini e Donne che è stato eliminato

Si tratta di Orlando, il corteggiatore di Gemma con la quale ha avuto una discussione: la dama torinese è apparsa visibilmente irritata, e alla fine ha scelto di eliminarlo. Tina ha inoltre riferito che Orlando sarebbe già fidanzato da più di venti anni con un’altra donna, fuori dallo studio. A proposito di Tina, c’è un’indiscrezione che la riguarda: lei avrebbe conosciuto i genitori di Cosimo. Inoltre, lui si sarebbe disposto a portarla a Madrid e a comprarle un prezioso orologio. Maria De Filippi, ironizzando, lo avrebbe invitato a non esagerare con le spese per conquistare Tina.