L’ex cavaliere di “Uomini e Donne”, Sossio Aruta, ha postato una storia su Instagram dove si mostra furioso con la ex fidanzata, Ursula Bennardo. C’entra la figlia. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: è “guerra” tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Sono ormai alcuni anni che l’ex cavaliere, Sossio Aruta, e l’ex dama, Ursula Bennardo, di “Uomini e Donne”, hanno messo fine alla loro relazione.

Insieme l’ex coppia ricordiamolo ha avuto una figlia, Bianca. I due non si sono lasciati per niente in buoni rapporti anzi, ultimamente, la Bennardo ha accusato Aruta di non provvedere al mantenimento della figlia, inviandole solamente 200 euro: “pensi che il genitore si possa fare solo virtualmente da un telefono per mesi e anni per sentirti un buon genitore?”. Lui si è mostrato molto infastidito dalle parole della donna e, nelle ultime ore, l’ex cavaliere ha pubblicato una storia dove lancia durissime parole contro Ursula.

Uomini e Donne, il duro sfogo di Sossio Aruta contro la ex Ursula Bennardo

Come abbiamo appena detto, l’ex cavaliere di “Uomini e Donne“, Sossia Aruta, ha pubblicato una storia su Instagram dove si è sfogato con la ex, Ursula Bennardo, con la quale ha avuto una figlia, Bianca. L’uomo accusa la donna di non tenerlo informato sugli spostamenti della bambina: “sono nero dalla rabbia. Vorrei sapere se è normale nell’ansia senza sapere se la propria figlia minorenne è in viaggio, a che ora parte o a che ora arriva. Ho mandato messaggi su messaggi, telefonato più volte, ma niente: silenzio totale. Mi ha pure riattaccato il telefono in faccia.”