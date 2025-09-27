La nuova stagione di “Uomini e Donne” è appena cominciata e, i fan di “Temptation Island” vorrebbero proprio un’ex protagonista del reality dei sentimenti come nuova tronista.

Uomini e Donne, chi prenderà il posto di Rosario Guglielmi?

Dopo la segnalazione di Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi, che avrebbe dovuto essere il nuovo tronista a “Uomini e Donne“, è stato mandato via.

Sul trono, al momento, ci sono Cristiana Anania e Flavio Ubirti il quale, tra l’altro, è un ex tentatore di “Temptation Island“. Sappiamo bene quanto a Maria De Filippi piaccia portare sul trono protagonisti del reality dei sentimenti e, proprio per questo, i fan di Temptation hanno chiesto alla regina della tv di scegliere proprio un’ex protagonista dell’Isola delle Tentazioni come nuova tronista. Ecco di chi stiamo parlando.

Uomini e Donne, la richiesta del pubblico di Temptation Island per la nuova tronista

Al momento non si sa se ci sarà davvero qualcuno che prenderà il posto di Rosario Guglielmi, che avrebbe dovuto essere tronista a “Uomini e Donne“. Se dovesse accadere, i fan di “Temptation Island” votano per Sarah Esposito come nuova tronista. Sarah è infatti uscita da single dal reality, dopo la fine della relazione con Valerio Ciaffaroni, e in molti la vorrebbero vedere all’opera come tronista. Staremo a vedere se sarà così!