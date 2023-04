Uomini e Donne, anticipazioni puntata 14 aprile 2023: Luca Daffrè elimina Alice e una coppia del trono Over lascia il programma.

Venerdì 14 aprile va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, l’ultima della settimana. Secondo le anticipazioni, una coppia del trono Over lascia il programma.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 14 aprile 2023

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 14 aprile, fornite da Lorenzo Pugnaloni, sono ricche di colpi di scena. Si parte dal trono di Luca Daffrè, che ha portato in esterna Alice, Alessandra e Carmen. Il ragazzo si è trovato bene con tutte e tre, ma Carmen è quella che gli fa più paura perché è molto matura ed è una professionista affermata.

Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Luca Daffrè al centro della scena

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 14 aprile, Luca Daffrè decide di eliminare Alessia. Quest’ultima è la ragazza che aveva conosciuto su Instagram prima dell’Isola dei Famosi. Ha fatto questa scelta perché il suo manager l’ha contattato e il tronista ritiene che non sia stato giusto nei confronti del programma. Si passa, poi, al trono di Nicole, che non ha portato in esterna nessuno dei suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, anticipazioni: una coppia Over lascia il programma

La puntata di Uomini e Donne del 14 aprile 2023 termina con una bella notizia. Alberto e Tiziana del trono Over lasciano il programma insieme. La loro decisione commuove tutto il parterre.