Mercoledì 4 settembre è stata registrata la seconda puntata di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni, sappiamo che c’è stato un ritorno molto atteso e Maria De Filippi ha accolto in studio la quarta tronista.

Uomini e Donne: le anticipazioni della seconda puntata

C’è molta attesa per il ritorno in tv della nuova stagione di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sappiamo cosa è accaduto nel corso della registrazione della seconda puntata. Maria De Filippi ha presentato la quarta tronista. Si tratta di Martina De Ioannon, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, anticipazioni: un ritorno molto atteso

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che tra i corteggiatori di Martina c’è anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Sembra che in studio nessuno abbia affrontato il discorso relativo a Temptation Island, né in merito a Raul Dumitras né all’ex tentatore Carlo. Il ritorno molto atteso, invece, riguarda Ida Platano. L’ex tronista è stata ospite e, per il momento, ha rifiutato di tornare a sedersi nel parterre del trono Over. Maria De Filippi, però, le ha lasciato le porte aperte.

Gemma Galgani ancora a Uomini e Donne

Infine, riflettori puntati su Gemma Galgani. La dama ha chiesto di conoscere Raffaele, un uomo arrivato in studio per Barbara ma rifiutato dalla stessa. In realtà, il cavaliere è una vecchia conoscenza di Gem, visto che nelle passate stagioni si era presentato a Uomini e Donne proprio per lei.