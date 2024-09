Durante la seconda registrazione di Uomini e Donne è scoppiato il caos. Armando Incarnato si è scagliato contro Mario Cusitore e Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire. Uno dei due ha lasciato lo studio in lacrime.

Uomini e Donne, scoppia il caos: Armando contro Mario

Caos nello studio di Uomini e Donne durante l’ultima registrazione. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Armando Incarnato si è scagliato contro Mario Cusitore, scatenando l’ira di Maria De Filippi. La padrona di casa ha richiamato all’ordine il cavaliere e lui, di tutta risposta, si è offeso.

Perché Armando si è scagliato contro Mario?

Armando si è scagliato contro Mario dopo la prima sfilata della stagione di Uomini e Donne, quando Maura è scesa per corteggiare Cusitore. Secondo Incarnato il collega non è troppo interessato alle donne che vengono per lui. La lite è scoppiata in un lampo e solo l’intervento di Maria De Filippi ha scongiurato il peggio. La conduttrice ha ricordato ad Armando che lui non è seduto nel parterre per attaccare continuamente Mario.

Uomini e Donne: Armando offeso con Maria

Dopo il richiamo della conduttrice di Uomini e Donne, Armando è scoppiato in lacrime e ha lasciato lo studio. Ha spiegato che è molto nervoso perché non vede sua figlia da tempo, poi ha aggiunto di esserci rimasto male dalla mancata difesa della De Filippi.