Gemma Galgani nell’ultima puntata di Uomini e Donne sembra aver perso la pazienza: la dama si è molto imbarazzata nella puntata di mercoledì 9 ottobre, a tal punto da far volare uno schiaffo nei confronti di un cavaliere. Nella puntata in onda oggi arrivano le scuse per il gesto esagerato.

Lo schiaffo di Gemma Galgani

Nella puntata del 9 ottobre, Valerio ha dato un regalo a Gemma, che ha lasciato senza parole la dama: un completino intimo di pizzo che non ha voluto mostrare alle telecamere. Alla fine è stata Tina a mostrare il regalo esprimendo il suo stupore e disappunto: “Ditemi se una donna di questa età deve indossare questa cosa“.

Poi un nuovo colpo di scena quando Maria De Filippi annuncia una segnalazione su Valerio. Alessia, dama del parterre, ha ricevuto un video che mostra Valerio in un centro commerciale a Olbia in compagnia di una donna. Gemma chiede di poter parlare con questa donna, di nome Maria Soledad, e decide di uscire con Valerio dallo studio. Al loro ritorno, però, la dama non è convinta di aver parlato con la donna giusta, i dubbi restano fino a concludere la discussione con uno schiaffo rivolto al cavaliere e aggiunge:

“Ringrazia che non ti tiro la scarpa”.

Lo schiaffo di Gemma Galgani e le scuse

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne 2024 sulla puntata di oggi, 10 ottobre, spazio nel Trono Over dovrebbe continuare il confronto tra Gemma e Valerio.

Dopo lo schiaffo i due si sarebbero sentiti e avrebbero chiarito con una cena, scusandosi reciprocamente per i gesti esagerati. Tuttavia, tornati in studio, Valerio avrebbe deciso di troncare la frequentazione.