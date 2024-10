Uomini e Donne, gesto inaspettato in studio per Gemma Galgani. I motivi dello schiaffo al cavaliere

Un faccia a faccia intenso e con una Gemma Galgani che non le ha mandate a dire, quello andato in onda nella puntata del 9 ottobre di Uomini e Donne. E con un epilogo inatteso, uno schiaffo che la dama torinese ha tirato a Valerio, un momento che manda di fatto a monte l’armonia, solo apparente, che la coppia sembrava aver raggiunto durante i primi minuti. Tutto ha avuto inizio con un regalo destinato dal cavaliere a Gemma, un completino intimo di pizzo che la dama, seppur visibilmente imbarazzata, ha apprezzato ringraziandolo.

Uomini e Donne: schiaffo di Gemma al cavaliere Valerio

Del resto la conoscenza tra i due sembrava proseguire senza particolari intoppi tanto da rivelare, in avvio di puntata, di essere usciti insieme soltanto la sera prima. E rivelando, parole di Gemma Galgani, che tra i due c’è stato anche un bacio in ascensore. Ma dopo la consegna del particolare pensiero, dal quale trapelano le intenzioni serie di Valerio nei confronti della dama, la situazione cambia radicalmente.

Lo stravolgimento ha inizio quando viene mostrato alla Galgani un video nel quale Valerio sta acquistando il completo intimo insieme ad un’altra donna misteriosa. Una clip che va a rovinare il momento idilliaco e a poco servono le parole di Valerio: “È una mia amica. L’ho chiamata per avere un consiglio su cosa acquistare”. La reazione di Gemma è drastica: la dama appare infastidita e replica: “Vabbè il completino lo restituiamo a chi l’ha comprato o comunque lo cambiamo”.

Gemma e Valerio, il confronto a UeD finisce male

Il confronto prosegue: la dama vuole saperne di più su questa donna e Valerio le spiega che è sudamericana e che si chiama Maria Soledad. Dopo essere uscita dallo studio per chiamarla personalmente al telefono, Gemma Galgani torna al suo posto ancora poco convinta delle parole di Valerio.

Vorrebbe che Gianni Sperti le telefonasse davanti al pubblico. “Non voglio mettere in mezzo altre persone”, replica Valerio ma Gemma rincara la dose: “Se vuoi continuare con me devi far vedere il cellulare a Gianni”. Finisce malissimo: il cavaliere decide di lasciare lo studio ma, poco prima che se ne vada, Gemma lo schiaffeggia sul viso. “Ringrazia – aggiunge poi – che non ti tiro una scarpa”.