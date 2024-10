Brando Ephrikian, ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime ore aveva replicato alle accuse relative ai presunti tradimenti nei confronti della fidanzata Raffaella Scuotto. Dopo neanche 24 ore è arrivato l’annuncio della rottura da parte dell’ex corteggiatrice: i due si sono lasciati.

L’annuncio di Raffaella Scuotto sui social

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono usciti insieme dal programma Uomini e Donne nella puntata dello scorso 26 marzo: oggi hanno messo un punto alla loro relazione.

“La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto è stato per me reale e sincero, e lo avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi. Vi voglio bene, Zia Raffa“.

L’esperta di gossip Deianira Marzano, due giorni fa, aveva condiviso una segnalazione di una persona che diceva di aver visto l’ex tronista a cena con una ragazza in un romantico ristorante di Venezia. Tuttavia, Brando proprio ieri aveva scritto di non dare retta ai siti di gossip che raccontano determinate cose solo per guadagno.

La replica di Brando Ephrikian

“Non mi sarei mai aspettato, ad oggi, di ritrovarmi in questa spiacevole situazione”: con queste parole, Brando comincia il suo lungo sfogo dopo l’annuncio della rottura della fidanzata Raffaella.

Poi, l’ex tronista, ha aggiunto:

“Purtroppo la distanza dà la percezione delle cose ahimè completamente diverse dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo, non posso accettare queste diffamazioni gratuite. Sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani”.

Infine, ha concluso: