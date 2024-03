Il percorso di Brando a Uomini e Donne è agli sgoccioli. Il tronista, nell’ultima puntata, ha prima lanciato una frecciatina a Beatriz e poi è scappato dietro le quinte per recuperare l’altra corteggiatrice Raffaella.

Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 12 marzo 2024, Brando dovrebbe fare la sua scelta. In attesa di scoprire il nome della corteggiatrice che ha deciso di portare fuori dallo studio, ricostruiamo quanto accaduto nell’ultima puntata. Il tronista ha prima lanciato una frecciatina a Beatriz, poi è scappato dietro le quinte per recuperare Raffaella.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Brando ha candidamente ammesso di essere infastidito dall’atteggiamento di Beatriz. La corteggiatrice l’ha definito come “un soprammobile“. Il tronista ha tuonato:

“Volevo dire a Bea, alla tuttologa, che se fossi in te mi farei un bell’esame di coscienza perché per la mia età non ho vissuto tante storie serie e quindi sicuramente non sono esperto e ho le fette di prosciutto sugli occhi però questo tuo modo di fare, questa cattiveria che hai nei miei confronti, mi stanno aiutando a far scendere le fette di prosciutto dagli occhi”.