Dopo la scelta, nella scorsa settimana, del tronista Brando a Uomini e Donne, sono iniziati i primi rumors sulla coppia e su una presunta crisi tra Brando e Raffaella.

I gossip, in merito alla coppia formata da Brando e Raffaella, sono nati nelle ultime ore, quando la ragazza è tornata sui social ma senza il tronista.

Nei post recenti della ragazza sono emerse immagini insieme a due sue amiche, mentre i fan si sono chiesti cosa sia successo con Brando e perché i due non appaiano ancora insieme.

Il format impedisce ai protagonisti del programma di condividere contenuti insieme, sui propri profili social fino alla messa in onda della scelta.

«Raga Brando e Raffaella non si sono lasciati, per favore non mandatemi più messaggi del genere, sapete già che fino alla scelta non possono farsi vedere insieme. E sapete anche che Brando tornerà attivo sul social dopo la messa in onda della scelta, poiché lo ha ancora chiuso. Stanno insieme, seppur non fisicamente non nella stessa città, e va tutto a gonfie vele, ve lo assicuro».