La tronista Ida Platano e la dama Cristina Tenuta hanno litigato a causa di Mario Cusitore, corteggiatore della prima. Tra le due donne sono volate parole forti.

Uomini e Donne: cos’è successo tra Ida e Cristina

Il trono classico ha regalato un colpo di scena davvero inaspettato. Nello studio di Uomini e Donne è scoppiata un’accesa lite tra Ida Platano e Cristina Tenuta. Tutto è partito da una discussione tra Mario Cusitore e Ida Platano. L’uomo ha deciso di andarsene e ha dichiarato di non voler più corteggiare la tronista, anche se poi è stato fermato da Maria De Filippi. Mario ci è rimasto male perché Ida ha ballato non l’altro corteggiatore dopo aver rifiutato due volte di ballare con lui. Dopo una discussione in cui è intervenuta anche la conduttrice e due cavalieri del parterre, la coppia ha ballato insieme. A quel punto, però, la discussione ha coinvolto anche Cristina Tenuta, che si è scontrata con Ida.

Uomini e Donne, parole forti tra Ida Platano e Cristina Tenuta

Cristina Tenuta ha aperto una parentesi all’interno della discussione, dichiarando che Mario non ha voluto ballare con lei perché non poteva, non perché non volesse. Il corteggiatore ha subito mentito la sua versione, dichiarando di non aver nessun interesse per lei. Cristina ha insistito sottolineando che Mario potrebbe avere interesse per lei. Ida Platano non l’ha presa bene ed è scoppiato uno scontro, con tanto di parole forti. “Tu appena arriva qualcuno ti fiondi” ha dichiarato Ida, ma Cristina ha dichiarato di averlo fatto per farle aprire gli occhi.