Discovery lancia il suo Uomini e Donne Over: l’indiscrezione

Discovery, arriva Uomini e Donne Over: con lo spin off di The Golden Bachelor Maria De Filippi potrebbe perdere punti.

La prossima stagione televisiva si prospetta ricca di novità. Discovery sta pensando di lanciare il suo Uomini e Donne Over. Stando alle indiscrezioni, si tratta dello spin off di The Golden Bachelor.

Maria De Filippi potrebbe presto perdere l’egemonia di Uomini e Donne Over. Stando a quanto sostiene FQ Magazine, Discovery sta pensando di lanciare un format molto simile a quello che va in onda tutti i giorni su Canale 5.

Discovery starebbe pensando di avere il suo Uomini e Donne Over utilizzando lo spin off di The Golden Bachelor, trasmesso a settembre 2023 su ABC. Il gruppo Warner Bros, se dovesse riuscire nell’impresa, potrebbe diventare una spina nel fianco per Maria De Filippi.

Uomini e Donne Over su Discovery dovrebbe basarsi su The Golden Bachelor. Su FQ Magazine si legge:

“Cast di anziani e un uomo single, l’amore in terza età dovrebbe sbarcare su Real Time il prossimo autunno, registrazioni previste questa estate”.

Per battere Maria De Filippi, che ogni giorno con Uomini e donne Over e Classico incolla allo schermo tre milioni di telespettatori, Discovery deve puntare su una conduttrice degna di nota. Dopo il colpaccio di Fazio, possiamo aspettarci di tutto.