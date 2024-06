Ida Platano ha scelto di lasciare il trono di “Uomini e Donne” da single, ma continua ad alimentare la curiosità del pubblico.

Uomini e Donne, la rivelazione shock: “Vuole solo Ida”

Ida, parrucchiera di Brescia nata in Sicilia, ha raggiunto la popolarità nel dating show di Canale 5 proprio come dama e molti pensano che possa ritornare nel programma di Maria De Filippi in queste vesti. Le sue relazioni con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza sono state tra le più significative. Gli osservatori più attenti, però, non possono fare a meno di domandarsi se ci potrà essere un ritorno di fiamma con Mario Cusitore, anche dopo tutti i tentativi falliti dell’ex corteggiatore.

L’estate porterà consiglio?

Chissà se Ida troverà l’amore questa estate, magari con una vecchia conoscenza o con qualcuno estraneo al mondo televisivo. Tuttavia, c’è già chi la sta aspettando, ovvero Mario. Il corteggiatore, eliminato dalla 42enne prima della sua uscita dallo studio, non ha smesso di cercare di riconquistare la sua fiducia. Di recente, si è lasciato andare ad alcune confessioni sui social, rispondendo alle domande dei fan.

La rivelazione di Mario Cusitore

Lo speaker radiofonico ha dichiarato che non rimuoverà il tatuaggio con il nome di Ida, nonostante la loro storia non sia decollata: “Rimarrà con me. Non ho motivo di toglierlo“. Il 44enne ha anche confermato di essere single e di pensare ancora alla donna. “Non passa da un momento all’altro, specialmente se è stato vero!” ha scritto nelle storie di Instagram, aggiungendo che sarebbe disposto a lasciare Napoli per amore, non avendo al momento nulla che lo trattenga.