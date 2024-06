Brando Ephrikian, tronista della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne, diventa attore. Dopo aver trovato l’amore all’interno del programma di Maria De Filippi, il ragazzo incentra la sua carriera nel mondo della recitazione.

Uomini e Donne: Brando Ephrikian diventa attore

Buone notizie per i fan di Brando Ephrikian: l’ex tronista di Uomini e Donne diventa attore. Dopo aver incontrato la fidanzata Raffaella Scuotto nel programma di Maria De Filippi, si è concentrato sulla sua carriera e sta per cogliere i primi frutti. Il film che lo vede come protagonista verrà presentato il prossimo 14 giugno.

L’annuncio di Brando Ephrikian

Via Instagram, Brando ha condiviso la locandina della pellicola che lo vede come protagonista principale insieme a Alehsandra Georgieva. Il film si intitola Inveniam Viam e verrà presentato il 14 giugno. Ephrikian ha annunciato:

“Il nuovo cortometraggio Backwearz sarà presentato il 14 giugno presso H-farm. Prenota il tuo posto ora e sii il primo a guardare il film completo e incontrare il cast e la troupe!”.

Brando emozionato per questo nuovo debutto

Brando ci ha tenuto a specificare che essendo un cortometraggio non ha la stessa durata di un film classico. Nonostante tutto, è contento di questo suo primo passo come attore ed è emozionato in vista della prima. La pellicola, in lingua inglese, è per Ephrikian il suo debutto nel mondo della recitazione.