Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno dato il via a un acceso dibattito sul cosiddetto ‘mutande gate’. L’episodio è avvenuto durante le registrazioni del trono over e coinvolge Maurizio e Gloria. Il cavaliere ha lanciato un’accusa nei confronti della donna, che ha smentito categoricamente la sua versione.

La rivelazione di Maurizio a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni è successo di tutto nella registrazione del 4 dicembre. Il cavaliere e la dama del Trono Over si frequentano da diverso tempo e hanno già avuto diversi appuntamenti. Tuttavia, Gloria ha espresso il suo disappunto, lamentandosi del fatto che ritiene il cavaliere privo di contenuti.

Questa affermazione non è stata digerita da Maurizio, che le ha prontamente chiesto di raccontare cosa fosse realmente accaduto tra loro. Sotto pressione, Gloria Nicoletti ha confessato di essersi seduta in braccio a lui, ma Maurizio ha rivelato dei particolari inaspettati, sottolineando che Gloria avrebbe tentato di toccarlo nelle parti intime.

“Lei mi ha messo le mani nelle mutande”, avrebbe rivelato l’uomo.

Questa rivelazione ha non solo messo Gloria in imbarazzo, ma ha anche scatenato la sua furia. La dama ha negato quanto raccontato, ma questo non è riuscito a calmare gli animi in studio.

“Falso e bugiardo“, avrebbe urlato la donna.

La rivelazione di Maurizio a Uomini e Donne: caos in studio

L’opinionista Gianni Sperti è intervenuto e ha attaccato il cavaliere, accusandolo di aver avuto una grande caduta di stile. In effetti, anche se ciò fosse vero, Maurizio avrebbe potuto evitare di rivelare quei dettagli, tanto più se, come sostiene Gloria, non corrispondono alla realtà.

Questa anticipazione ha suscitato grande clamore tra il pubblico, che attende con impazienza la puntata in onda. Tuttavia, non è detto che questo dettaglio possa essere trasmesso, come nel caso di Mario Cusitore e Morena riguardo alla loro notte di passione nella Smart.