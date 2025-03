Uomini e Donne, Nadia attacca Gianmarco per un bacio: la sua reazione immediata

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 marzo, caos sul trono di Gianmarco Steri. In studio viene mostrata l’esterna con Cristina, dove i due si scambiano un bacio romantico. La reazione delle altre corteggiatrici è furiosa: Francesca esce dallo studio e Nadia attacca duramente Gianmarco.

Nadia e Gianmarco, protagonisti di Uomini e Donne, hanno avuto diverse discussioni e confronti nel corso della loro partecipazione al programma. Il loro rapporto è stato segnato da alti e bassi, e i momenti di tensione tra i due non sono mai mancati.

Tuttavia, nonostante le tensioni, la loro relazione ha continuato a evolversi, con i momenti di rottura alternati a quelli di riconciliazione, che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico. Questi contrasti hanno reso la loro storia molto seguita e discussa al momento durante il programma, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori.

Dopo la proiezione del bacio appassionato tra Gianmarco Steri e Cristina, Francesca, visibilmente infuriata, lascia lo studio. Nadia, invece, affronta il tronista con determinazione, non risparmiandogli dure critiche per il suo comportamento.

Nadia critica il suo comportamento, dicendo che in esterna con lei sembra riflettere, mentre con Cristina si lascia guidare solo dall’istinto.

A questo punto, con toni poco pacati, il tronista ha commentato:

“Ma cosa vuol dire? Ma sono un prete? Solo perché uno da un bacio? Ma che vuol dire, dai. Io vado in difficoltà perché siete quattro ragazze e non posso sapervi gestire. Se fossi uscito solo con te, non mi sarei comportato in questo modo. È normale, esco con altre ragazze e vengono fuori diversi lati di me”.