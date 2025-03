Le anticipazioni di Uomini e Donne. Oggi, martedì 18 marzo 2025, è stata registrata una nuova puntata che andrà in onda nelle prossime settimane. Ecco cosa è successo in studio, tra una proposta di matrimonio e grandi ritorni.

Uomini e Donne, le anticipazioni: grandi ritorni e una proposta di matrimonio

Stando alle anticipazioni fornite dal sito Lollomagazine.it, la neo coppia che infiamma già il web Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è stata ospite della puntata registrata oggi, martedì 18 marzo 2025.

E’ tornato sul trono Gianmarco Steri, assente nella precedente registrazione: il tronista e Ciro Solimeno, suo ex “rivale”, si sono stretti la mano, e tra il pubblico sono partiti diversi commenti contro l’ex corteggiatore.

Poi Gianmarco ha ricorso una corteggiatrice andata via. E poi cosa è successo? Una coppia del Trono over si sposerà presto e proprio in studio è stata fatta la proposta di matrimonio!

Anticipazioni sul trono di Gianmarco Steri

Nella registrazione di oggi, nessuna nuova corteggiatrice per il tanto amato Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Spoiler: Cristina Ferrara, una delle sue “preferite”, dopo aver visto l’esterna di Gianmarco con Francesca Polizzi, avrebbe abbandonato lo studio. E nonostante i tentativi del tronista di parlare dietro alle quinte, lei si è chiusa in camerino, così Gianmarco è tornato in studio.

Gli ospiti in studio, chi si sposa?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, come svelato, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti in studio. “Convivono da un mese”, ha scritto l’esperto del programma. Altro ritorno di una coppia, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: “Procede alla grande tra loro”.

Tra le coppie nate nel programma, ospiti nella registrazione, anche quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone che presto diventeranno genitori del loro primo figlio insieme: è lui che le avrebbe fatto la proposta di matrimonio in studio, con il pubblico in visibilio!