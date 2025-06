Chiara Rabbi, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è tornata a parlare pubblicamente del suo passato. In una recente intervista ha affrontato un tema molto personale legato alla sua famiglia, rivelando un dettaglio inedito e particolarmente toccante.

Dalla fine con Davide Donadei al nuovo amore con Angelo Foresta: Chiara Rabbi volta pagina

Dopo la fine della sua relazione con Davide Donadei, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e durata circa un anno e mezzo, Chiara Rabbi ha parlato apertamente di una storia segnata da sentimenti non ricambiati e da una forte delusione emotiva. Un legame intenso ma, alla lunga, insostenibile.

Superato un lungo periodo di riflessione e silenzio, Chiara ha ritrovato il sorriso al fianco di Angelo Foresta, ex calciatore del Sassuolo. Con uno scatto pubblicato su Instagram, la coppia ha ufficializzato la relazione, mostrando una Chiara serena e pronta a vivere questa nuova fase con entusiasmo e autenticità.

Uomini e Donne, la triste confessione personale dell’ex corteggiatrice Chiara Rabbi

Durante la sua partecipazione al podcast “Sotto la pelle”, Chiara Rabbi ha condiviso alcuni aspetti molto personali della sua vita, parlando apertamente del difficile contesto familiare in cui è cresciuta. Ha raccontato che, per lei, il padre ha sempre rappresentato l’unico vero punto fermo, una figura fondamentale alla quale sono legati tutti i suoi ricordi più belli dell’infanzia.

Nel suo racconto, profondo e toccante, non ha nascosto un giudizio severo nei confronti della madre, descrivendo una situazione complessa in cui il padre sarebbe stato vittima di violenza psicologica da parte della donna. Chiara ha spiegato di non aver mai sentito un legame autentico con la figura materna, e di non aver mai vissuto quell’idea di “famiglia tradizionale” che la società tende a imporre.

“Nonostante la mancanza di una figura femminile, che poi in realtà c’è sempre stata mia nonna paterna, noi abbiamo sdoganato quello che la società ti impone: posso dire che non è così, la famiglia non deve per forza avere una madre e un padre. Sono cresciuta con mio padre, avrei preferito forse un’altra figura maschile. A volte la presenza tossica fa peggio, meglio l’assenza”.

L’ex corteggiatrice ha anche riflettuto sul ruolo della legge nelle dinamiche familiari difficili, sostenendo che, a suo parere, le tutele legali spesso favoriscono le donne, trascurando gli uomini che avrebbero bisogno di protezione. Ha raccontato che i suoi genitori si erano sposati molto giovani, quando il padre aveva 23 anni e la madre 22, dopo una conoscenza breve.

“Mia madre non è una persona molto stabile. Papà aspetta i miei 12/13 anni, poi se ne va e io decido di andare con lui. Lei non ha mai voluto essere una madre, era la ‘moglie di’ e noi eravamo giocattoli”.

In seguito ad alcune osservazioni ricevute sui social, dove diversi utenti le hanno scritto che “il perdono bisogna darlo a tutti”, Chiara ha replicato in modo deciso:

“Se domani uno di loro venisse a mancare, ne sarei dispiaciuta, ma come lo sarei per qualsiasi essere umano. Nulla di più, nulla di meno. Perché non fanno parte della mia vita, anche se abbiamo condiviso lo stesso sangue. E no, non c’è nulla da risolvere, il nodo che pensate sia lì, io l’ho già sciolto. E sapete che c’era dentro? La libertà. La libertà di non dover fingere affetto. La libertà di non dovermi sentire in colpa. La libertà di scegliere chi è famiglia e chi no”.

Chiara ha affermato con convinzione che, nemmeno di fronte alla morte, riterrebbe giusto un riavvicinamento. Non lo farebbe per alleggerire la coscienza altrui, né per adeguarsi a un’idea collettiva di “buon senso” che non rispecchia il modo in cui lei ha vissuto le relazioni. Ha spiegato che, in una situazione simile, fingere o mettere da parte se stessa per compiacere le aspettative sociali le procurerebbe solo maggiore sofferenza.

Per lei, la vera pace coinciderebbe piuttosto con la lucidità di restare fedele a se stessa, anche restando a casa, serena, magari brindando alla propria coerenza e alla dignità con cui ha scelto di affrontare il passato. Non sente il bisogno di voler bene a qualcuno solo perché “si dovrebbe”: non per freddezza, ma per consapevolezza.