Shock per i fan di Uomini e Donne, l'opinionista potrebbe cambiare ruolo e salire sul trono, come accaduto a Tina Cipollari!

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa meno di un mese fa, ma sono già state svelate delle news riguardo la prossima stagione. Sarà Gianni Sperti il nuovo tronista a settembre 2025?

Uomini e Donne, news sul prossimo tronista: è Gianni Sperti? L’amore finito

Secondo le ultime indiscrezioni su Uomini e Donne, Gianni Sperti, storico opinionista insieme a Tina Cipollari, potrebbe presto salire sul trono a settembre 2025 per cercare l’amore.

Ma cosa sappiamo di questa news? Ripercorriamo, nel frattempo, le ultime dichiarazioni di Gianni Sperti sulla sua situazione sentimentale.

Gianni Sperti, nuovo amore finito

Durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Gianni Sperti ha annunciato di essere innamorato di nuovo. Aveva parlato del desiderio di ritrovare quell’intesa che caratterizza i primi momenti di una relazione: scambi di messaggi, piccoli gesti che accendono emozioni. Il ballerino ha definito queste sensazioni come “bruchi che presto diventeranno farfalle” riferendosi a una nuova relazione.

I segnali recenti, però, sembrano indicare un cambiamento sentimentale. Un post su Instagram, pubblicato da Sperti, racconta un’avventura emozionale cominciata con grande entusiasmo, ma conclusa con l’incertezza e la paura. Nel messaggio, l’opinionista descrive un viaggio metaforico su un treno, simbolo di una storia d’amore appena iniziata, interrotta bruscamente dai dubbi e da sensazioni di disagio che lo hanno spinto a scendere “alla prima fermata“.

Gianni Sperti e il matrimonio con Paola Barale

Nonostante la notorietà Gianni Sperti ha sempre voluto proteggere la sua sfera privata mentre in passato si è reso protagonista della cronaca rosa per il matrimonio con Paola Barale, celebrato nel 1998 e terminato nel 2002. La coppia si era conosciuta dietro le quinte di un programma televisivo, La sai l’ultima?, e si era unita in matrimonio. La fine di quel rapporto aveva segnato Sperti profondamente tanto da allontanarsi dalle scene.

Gianni Sperti nuovo tronista?

L’ultima stagione di Uomini e Donne si è conclusa con la scelta di Gianmarco Steri andata in onda, eccezionalmente, in prima serata su Canale 5 con discreti risultati in termini di share. Nella prossima stagione, cosa potrebbe accadere all’opinionista Gianni Sperti? Stando a quanto dichiarato, sulla fine del nuovo amore, sembrerebbe possibile ritrovarlo sul trono.

“Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro – aveva detto Gianni Sperti al Magazine di Uomini e Donne – nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”. Sarà la volta buona per voltare pagina?