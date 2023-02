Uomo di 58 anni morto in un bungalow a Ventimiglia: era deceduto da almeno cinque giorni

Tragedia a Ventimiglia dove un uomo di 58 anni è morto in un bungalow di un camping.

A quanto si apprende, la vittima è deceduta almeno cinque giorni prima del ritrovamento del cadavere.

Uomo di 58 anni morto in un bungalow a Ventimiglia

Nel pomeriggio di venerdì 17 febbraio, un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita in un bungalow situato in un camping a Latte, una frazione di Ventimiglia. Pare che la vittima sia – presumibilmente – un cittadino di nazionalità francese mentre le cause del decesso non sono ancora state scoperte.

La morte del 58enne, tuttavia, sarebbe avvenuta almeno cinque giorni prima del ritrovamento. Non si esclude, tuttavia, che a stroncare l’uomo possa essere stato un malore improvviso.

Era deceduto da almeno cinque giorni

Da alcuni giorni, nessuno aveva più avuto notizie della vittima. Il fatto, considerato sospetto, aveva spinto alcuni ospiti del camping a mettersi in contatto con l’uomo. Qualcuno di loro ha raccontato di essersi avvicinato al bungalow della vittima e di aver visto i suoi piedi dalla finestra.

Pur bussando ripetutamente alla porta, tuttavia, nessuno era riuscito a ricevere risposta da parte del 58enne. È stato a questo punto, quindi, che è scattato l’allarme.

Dopo essere stati allertati, presso il camping si sono recati i vigili del fuoco e gli uomini del personale sanitario. I paramedici hanno tentato di prestare soccorso all’uomo ma lo hanno rinvenuto già privo di vita. Sull’accaduto, stanno indagando le forze dell’ordine locali.