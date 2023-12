Uomo trovato morto in campagna: è giallo sulle cause del decesso

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella zona artigianale di Arcola, in provincia di La Spezia, in Via Monte Sagro. Poco distante si trovava la sua bici, un modello indicato per chi soffre di disabilità motorie.

Uomo trovato morto in campagna: indagano gli inquirenti

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, Delta 2 e la Pubblica assistenza di Vezzano insieme ad un elisoccorso dalla Toscana. Le condizioni della vittima, un uomo di circa cinquant’anni che si trovava riverso a terra, sono apparse subito molto gravi. Nonostante tutti i tentativi dei sanitari e le manovre per rianimarlo, non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo. Le cause del decesso rimangono per il momento ancora sconosciute.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione l’incidente sembra essere avvenuto intorno alle 11 della mattina. Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi per ricostruirne la dinamica di ciò che è successo. Quella più accreditata è che sia stato investito da un mezzo agricolo che stava operando nelle campagne circostanti. L’alternativa è che sia stato colpito da un malore improvviso. La pista più plausibile sembra essere quella dell’incidente, dal momento che nella zona si stavano svolgendo i lavori di potatura.