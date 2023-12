Il 'Bike to work' del comune di Trento servirà ad incentivare l'uso della bici in città: i dipendenti saranno pagati di più

Andare al lavoro in bicicletta e non in automobile frutterà un piccolo premio economico per i dipendenti comunali di Trento. Il comune, infatti, ha pensato ad una bella iniziativa già denominata ‘Bike to work‘ che incentiva l’utilizzo del mezzo green per spostarsi da casa verso l’ufficio.

Al lavoro in bici: l’iniziativa del comune di Trento

Andare al lavoro in bicicletta fa bene alla salute, all’ambiente e al traffico, ma molto spesso ci si trova più comodi ad usare un mezzo a motore. Il comune di Trento vuole invertire la rotta e per questo ha pensato di pagare di più i dipendenti che si recheranno in ufficio pedalando. Coinvolti 150 lavoratori del comune della città i quali che potranno ricevere 0,25 euro per ogni chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro per un importo massimo di 2 euro al giorno e 20 euro al mese. A questo si aggiungerà una speciale competizione: le 7 persone che faranno pù chilometri riceveranno un ulteriore premio dai 20 ai 50 euro.

Al lavoro in bici: il costo dell’iniziativa

Una lodevole iniziativa che è costata una cifra vicina ai 36 mila euro usati in parte per coprire i costi dei premi e in parte per stipendiare chi si occuperà di monitorare i chilometri percorsi dai dipendenti comunali che parteciperanno. Si tratta ancora di una sperimentazione su piccola scala che, però, se funzionerà potrà essere riproposta in dimensioni maggiorate.