Una ragazza di Pescara, uscita per buttare la spazzatura, è stata aggredita da un uomo di 31 anni che avrebbe cercato di violentarla. Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia alle forze dell’ordine.

Aggredita mentre gettava la spazzatura

Secondo le prime informazioni, nella serata di ieri, lunedì 18 dicembre, la ragazza era uscita di casa per gettare l’immondizia. Nel tragitto avrebbe incontrato un uomo che le si è avvicinata, rivolgendole alcune frasi alla quale però la ragazza ha evitato di rispondere. Non appena ha tentato di allontanarsi per rientrare a casa, si è ritrovata l’uomo alle spalle e, quando la vittima ha raggiunto il portone della palazzina, l’uomo l’ha afferrata violentemente per un braccio e l’ha bloccata nel tentativo di abusare di lei.

Un passante ha notato il tutto e ha avvisato le forze dell’ordine che, subito giunti sul posto, hanno notato l’uomo che si stava allontanando. Gli agenti hanno cercato di fermarlo ma lui, invece, ha provato a colpire in volto gli uomini in divisa, per tentare la fuga. Il 31enne è stato poi immobilizzato e arrestato.

Le accuse

Una volta ricostruito l’accaduto, insieme al testimone e alla vittima, il 31enne è stato arrestato e accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Le accuse sono di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia alle forze dell’ordine.

