Tragedia a Bari, dove il fisioterapista Mauro Di Giacomo ha perso la vita a seguito di una lite sfociata in violenza. Il fisioterapista è stato raggiunto da almeno 6 colpi di pistola esplosi fra le strade del capoluogo pugliese: il killer è ancora in fuga.

Mauro Di Giacomo ucciso dopo una lite: l’aggressione

Il fisioterapista Mauro Di Giacomo è stato ucciso a Bari intorno alle ore 20:30 della serata di ieri. Il 63enne si trovava vicino alla sua casa in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco, appena rientrato dal supermercato. Secondo le prime informazioni che arrivano, l’uomo sarebbe sceso dalla sua auto con le buste della spesa in mano e in quel momento avrebbe avuto un litigio con un altro uomo. L’assassino ha ad un tratto estratto una pistola e sparato almeno 6 colpi nella direzione di Mauro, uccidendolo.

Mauro Di Giacomo ucciso dopo una lite: le indagini

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti del quartiere, che hanno udito dalle case vicine gli urli e gli spari. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, però, era già troppo tardi: il fisioterapista era morto. Del killer, invece, nessuna traccia: a quanto sembra nella zona non ci sono telecamere e nessun testimone oculare ha potuto osservare l’aggressione. I carabinieri stanno portando avanti le indagini: sembra essere stata esclusa la pista che porta alla criminalità organizzata.