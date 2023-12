Grande paura per un giovane rider di soli 23 anni che nella prima serata di ieri è stato investito da un’automobile mentre era a bordo del suo scooter. Il ragazzo stava trasportando le pizze ai clienti quando il veicolo lo ha colpito in pieno e lo ha fatto cadere: è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Rider investito da un’automobile: l’incidente

Erano passate le ore 18 della serata di ieri, lunedì 18 dicembre, quando un rider 23enne stava guidando il suo scooter tra le strade di Ravenna per andare a consegnare le pizze a casa di alcuni clienti. Il motorino del ragazzo, però, è stato intercettato da un’automobile che si stava immettendo su via Rasponi: lo scontro è stato inevitabile e ad avere la peggio è stato il giovane che viaggiava sul mezzo a due ruote.

Rider investito da un’automobile: le conseguenze

Le pizze sono volate a terra, così come il ragazzo stesso che ha preso una forte botta sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i medici del 118 a bordo di un’automedica: hanno dapprima soccorso il rider sul luogo del sinistro, per poi trasferirlo all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ragazzo è entrato in clinica in codice giallo: è ferito, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sull’effettiva dinamica dell’incidente.