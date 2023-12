Schianto tra un autobus e due auto in Molise, morto un 13enne: ferito graveme...

Scontro tra un autobus di linea e due auto sull’Adriatica a Termoli: nell’incidente in Molise, un 13enne è morto. Il padre è grave.

Terribile incidente in Molise dove si è consumato un violento scontro tra un autobus di linea e due auto sull’Adriatica a Termoli. A seguito dello schianto tra i veicoli coinvolti nel sinistro, un ragazzino di 13 anni che si trovava a bordo di una delle vetture incidentate è morto.

Incidente in Molise, scontro tra autobus e due auto: morto un 13enne

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’incidente si sarebbe verificato sulla Adriatica, nei pressi di Petacciato. L’impatto ha riguardato un bus di linea extraurbano che trasportava passeggeri a bordo e due vetture. La vittima, come già accennato, viaggiava su una delle auto che si sono scontrate contro il pullman.

Il ragazzino era in macchina insieme ai suoi genitori, rimasti feriti nello schianto. Al momento, sembrerebbe che il padre del 13enne defunto sia stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

L’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

A seguito dello scontro, sull’Adriatica sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale di Campobasso. Gli uomini del 115 hanno provveduto a estrarre i feriti dalle auto.

I paramedici, invece, hanno tentato di rianimare il 13enne sul posto ma ogni sforzo si è infine rivelato vano. Il padre della vittima, invece, è stato portato e ricoverato al San Timoteo di Termoli. Trovati in profondo stato di shock, invece, l’autista dell’autobus di linea extraurbano e i passeggeri del mezzo.