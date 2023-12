Un forte e assordante boato è stato udito a Venezia spingendo i cittadini a fare decine di segnalazioni ai vigili del fuoco: il rumore è stato provocato da un aereo che ha rotto il muro del suono.

Boato a Venezia, aereo rompe il muro del suono: decine di segnalazioni

Sono stati attimi di pure terrore quelli vissuti a Venezia e in diverse altre aree della terraferma quando, nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre, è stato improvvisamente sentito un forte boato che ha fatto vibrare i vetri di case e palazzi.

Le segnalazioni sono arrivate intorno alle 15:50 circa. Il centralino operativo dei vigili del fuoco, infatti, ha registrato decine e decine di telefonate per denunciare l’accaduto e per tentare di avere informazioni circa il potente rumore.

Il boom sonico

In considerazione delle informazioni sinora diffuse, il boato non è stato causato da un’esplosione ma dalla rottura del muro del suono da parte di un velivolo supersonico.

Il rumore che da molti cittadini è stato percepito come una violenta esplosione, quindi, si è rivelato in realtà essere un boom sonico. Il fenomeno si verifica nel momento in cui la barriera del suono viene superata. Accade, ad esempio, quando si tratta di aerei supersonici.