Le due donne, di 58 e 35 anni originarie della Bosnia, sono state accusate di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni.

Madre e figlia arrestate a Roma: l’arsenale

All’interno della loro abitazione di Roma i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, che hanno condotto le indagini, hanno trovato numerose armi da fuoco, tra cui tre pistole, una lanciarazzi modificata e idonea allo sparo, una beretta cal. 7.65 e calibro 38 special, con diversi proiettili. Madre e figlia, entrambe casalinghe, sono state arrestate. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto presso il carcere di Rebibbia, disponendo per entrambe gli arresti domiciliari.

Le indagini

Le indagini si trovano al momento ancora allo stadio preliminare. Gli inquirenti dovranno determinare se le armi venivano custodite per conto di una terza persona e se sono state impiegate precedentemente in qualche crimine. L’arsenale è stato sequestrato e le tre pistole verranno analizzate dagli esperti del Ris di Roma per far luce sulla provenienza.

Ancora violenza nella Capitale

Domenica 17 dicembre le forze dell’ordine sono intervenute nella zona est di Roma, per sedare un nuovo episodio di violenza. Intorno alle 7 del mattino un uomo di 49 anni originario del Perù ha sparato tre colpi con la sua pistola, in via di Tor de’ Schiavi. Uno dei proiettili ha raggiunto un passante, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale. Immediato l’arrivo della Polizia di Stato, che è riuscita a disarmare l’uomo.