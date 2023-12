Caso Cecchettin, gli psicologi di Turetta saranno sentiti dai carabinieri di Venezia

Ci sono importanti novità sul caso di Giulia Cecchettin. Gli psicologi verranno presto ascoltati per capire se ci sono elementi utili per fare luce sulla vicenda.

Nelle settimane precedenti all’omicidio di Giulia Cecchettin, gli psicologi che avevano in cura Filippo Turetta saranno sentiti dai carabinieri di Venezia e a disporlo l’autoritaria giudiziaria. Si tratta di un passaggio importante perché servirà a stabilire se vi sono aspetti che potrebbero fare luce su questa drammatica vicenda. Tali elementi potrebbero inoltre delineare se e quanto sarebbe stata premeditata l’uccisione della studentessa 22enne.

Gli psicologi di Filippo Turetta saranno interrogati dai carabinieri di Venezia

A rivolgersi agli psicologi era stato lo stesso Filippo. Il giovane sarebbe stato tuttavia spinto a compiere questo passo da Giulia o meglio – stando a quanto riporta la testata “La Repubblica – questo è ciò che emerge dal racconto delle amiche della giovane. Turetta si presentò dallo specialista il 22 settembre, poi vennero presi altri appuntamenti per i giorni 3, 17, 27 ottobre e 4 novembre. Un altro incontro era previsto il 17 novembre che tuttavia non ebbe luogo perché in quelle drammatiche ore era sparito dopo aver ucciso la ex.

Lo psichiatra Zanalda: “Il rifiuto è caratteristico delle persone con personalità borderline”

Nel frattempo, il presidente della società di Psichiatria Forense Enrico Zanalda – interpellato da “Il Messaggero” ha dichiarato su Filippo Turetta: “Il rifiuto è un tratto caratteristico della personalità borderline”.