Gli accoppiamenti degli spareggi di Europa League sono stati rivelati a Nyon, con Milan e Roma impegnati contro Rennes e Feyenoord.

Europa League, sorteggi: contro chi giocheranno Roma e Milan

Entrambe le squadre, provenienti dalla fase a gironi, devono superare questo turno (equivalente ai sedicesimi di finale) per raggiungere gli ottavi, dove l’Atalanta è già qualificata. Il Milan, retrocesso dalla Champions League, affronta i francesi e sarà Milan-Rennes, mentre la Roma sfida gli olandesi con la squadra Feyenoord. Le partite di andata e ritorno si svolgeranno il 15 e il 22 febbraio. Il sorteggio ha evitato scontri tra squadre della stessa nazione.

Europa League e sorteggi: 23 febbraio a Nyon

Le otto squadre vincenti passeranno agli ottavi, unendosi alle prime classificate dei gironi di Europa League, il sorteggio degli ottavi si terrà il 23 febbraio a Nyon. La finale della stagione 2023-24 si disputerà il 22 maggio 2024 a Dublino, in Conference League, la Fiorentina, come l’Atalanta in Europa League, è già testa di serie per gli ottavi. Gli accoppiamenti del turno playoff della Conference League includono sfide come Sturm Graz-Slovan Bratislava e Ajax-Bodo Glimt, con il sorteggio previsto il 23 febbraio.