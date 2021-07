Usa, 13enne muore 3 giorni dopo il richiamo del vaccino Pfizer

Un ragazzino di 13 anni è morto 3 giorni dopo aver effettuato il richiamo del vaccino Pfizer. Il ragazzo è morto improvvisamente nel sonno.

13enne muore dopo vaccino: aveva fatto il richiamo Pfizer

Un ragazzino di 13 anni è morto nel sonno dopo aver effettuato la seconda dose del vaccino anti-Covid di Pfizer. Si chiamava Jacob Clynick e viveva in Michigan. Il ragazzino è morto mentre dormiva, tre giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Coronavirus. I Centri Usa per il controllo e la prevenzione della malattia hanno immediatamente aperto un’indagine per cercare di capire se ci possono essere delle correlazioni tra il decesso e la somministrazione del vaccino.

Ancora da capire se il ragazzo soffriva di malattie pregresse o fragilità di cui la famiglia non era a conoscenza. Martha Sharan, che fa parte dell’ufficio relazioni pubbliche del Cdc, ha spiegato che “è prematuro individuare una causa del decesso fino a quando l’indagine non sarà completata”.

13enne muore dopo vaccino: i sintomi del ragazzino

Dopo aver effettuato la seconda dose del vaccino Pfizer, Jacob Clynick ha iniziato ad avere dei sintomi abbastanza comuni, come febbre, mal di stomaco e affaticamento.

A riportarlo sua zia Tammy Burages al Newsweek, spiegando che il suo stato di salute non era così grave da farli preoccupare. Il funerale del ragazzo si è tenuto tre giorni dopo che un comitato consultivo del Cdc ha segnalato la “probabile associazione” tra i vaccini Pfizer e Moderna e il rischio di miocardite negli adolescenti. Ai genitori di Jacob Clynick, secondo quanto riportato da Detroit Free Press, è stato riferito che un’autopsia preliminare ha evidenziato che il cuore del giovane era ingrossato. L’uffico del medico legale della contea di Saginaw per il momento non ha ancora confermato o smentito.

13enne muore dopo vaccino: la segnalazione

Martha Sharan ha spiegato che “quando un evento avverso grave, come la morte, viene segnalato al Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers) dopo la vaccinazione anti Covid-19, il Cdc richiede ed esamina tutte le cartelle cliniche associate al caso, compresi i certificati di morte e i rapporti autoptici. La determinazione della causa della morte viene effettuata dal funzionario certificatore che completa il certificato di morte o dal patologo che conduce l’autopsia“.