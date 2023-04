Home > Askanews > Usa, allerta tornado in sei Stati: almeno 5 morti, decine feriti Usa, allerta tornado in sei Stati: almeno 5 morti, decine feriti

Roma, 1 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first Lady Jill Biden hanno visitato Rolling Fork, in Mississippi, una settimana dopo che un tornado ha colpito la città, uccidendo almeno 25 persone in tutto lo Stato meridionale. Biden ha incontrato i soccorritori, i funzionari, le comunità colpite dalla devastazione. Almeno cinque persone sono morte per le violenti tempeste che hanno colpito nelle ultime ore ampie porzioni degli Stati Uniti centrali, in particolare gli stati dell’Arkansas e dell’Illinois. Diversi edifici sono stati danneggiati, ha detto il sergente Matt Ames, della polizia dell’Indiana, spiegando che le ultime due vittime sono state ritrovate nella Contea di Sullivan. Allerta tornado negli Stati Uniti, sono stati diramati in almeno sei stati: Arkansas, Mississipi, Iowa, Tennessee, Illinois e Wisconsin.

