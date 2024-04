Dopo la forte scossa di terremoto di ieri, in New Jersey si sono verificate nuove scosse di assestamento

Collegare New York ad un terremoto è parso un po’strano a tutti, considerato il fatto che lo Stato americano del New Jersey non è certo noto per la sua attività tellurica. Ecco perché ha stupito molto la notizia arrivata ieri, che un sisma di magnitudo 4.8 aveva interessato proprio quelle aree.

Terremoto a New York: le scosse di oggi

E i movimenti della terra il New Jersey non sembrano ancora essersi arrestati. Dopo il sisma di magnitudo 4.8 che, negli Usa, era stato avvertito anche a New York, Massachusetts e Pennsylvania, nelle ultime ore si sono verificate diverse scosse di assestamento. Il terremoto di ieri, seppur non particolarmente forte non aveva messo in pericolo le infrastrutture e i cittadini americani e, fortunatamente, la storia si è ripetuta anche con le scosse odierne.

Terremoto a New York: le conseguenze del sisma

La scossa più potente fra le ultime registrate ha avuto magnitudo 4.4 sulla scala Richter e ha colpito ancora una volta lo stato del New Jersey. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha parlato in in conferenza stampa, spiegando che le autorità competenti stanno effettuando tutte le rilevazioni necessarie. Nel frattempo, tutto prosegue nella normalità: le scuole e gli uffici sono rimasti aperti, così come i mezzi di trasporto hanno continuato a funzionare.