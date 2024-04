Terremoto di magnitudo 4.8 nel New Jersey

Nella scorsa mattinata di venerdì 4 aprile, secondo l’istituto geofisico americano (Usgs), una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito l’area a circa 20 miglia a ovest di North Plainfield, nel New Jersey, Stati Uniti, precisamente alle ore 10:23:19 locali. Il sisma si è protratto per circa 20 secondi, ed ha provocato una netta percezione anche a New York, e nei sobborghi circostanti, e nei vicini stati del Massachusetts e della Pennsylvania, stando alle prime notizie giunte dagli USA.

Le parole del governatore

Come ha dichiarato su X (ex Twitter) il governatore di New York Kathy Hochul, il suo team sta valutando gli impatti e gli eventuali danni che potrebbero essersi verificati e daranno aggiornamenti al pubblico durante il giorno. Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di New York, almeno all’inizio, non c’è stato alcun tipo di segnalazione di possibili danni ai palazzi. L’epicentro del terremoto è stato registrato nei pressi della cittadina di Lebanon in New Jersey.

Danni a persone o cose?

Nonostante la magnitudo relativamente moderata, l’intensità della scossa ha innescato tanta preoccupazione tra i residenti della zona colpita. Finora non sono stati segnalati danni a persone o strutture, ma sarà necessario condurre una valutazione approfondita per determinare l’entità di eventuali danni, specialmente considerando l’alta densità abitativa e l’importanza dell’infrastruttura urbana.

È da notare, inoltre, che il terremoto registrato nel 1884, con una magnitudo di 5.2, resta il più significativo nella memoria recente della regione. Questo evento sottolinea l’importanza della preparazione per gli eventi sismici, anche in aree dove tali fenomeni sono relativamente rari, come nella parte nord-orientale degli Stati Uniti.