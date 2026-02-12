Usa, la Camera sfida Donald Trump e vota lo stop dei dazi al Canada. Prima del voto, il presidente degli Stati Uniti aveva detto che “chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie.“

Usa, la Camera vota per il blocco dei dazi di Trump al Canada

Colpo basso della Camera a Donald Trump.

La Camera infatti ha sfidato il Tycoon e ha votato per il blocco dei dazi al Canada. Secondo quanto riportato dalla Cnn, a fare la differenza sono stati 6 voti repubblicani. In tutto i voti a favore sono stati 219, contro i 211 contrari. Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso Donald Trump, sul suo social Truth, aveva minacciato ritorsioni per coloro che avessero votato contro. Ecco le sue parole.

Usa, schiaffo della Camera a Donald Trump: le minacce del Tycoon

Come visto la Camera ha votato per il blocco dei dazi di Trump al Canada. Prima del voto il presidente degli Stati Uniti era stato chiaro, sul suo social Truth aveva infatti minacciato ritorsioni per coloro che avessero votato contro: “chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie.” In un altro post Trump aveva anche attaccato lo stesso Canada, dicendo “si è approfittato di noi dal punto di vista commerciale per decenni. E’ fra i peggiori con cui avere a che fare.”