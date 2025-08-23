Quanto accaduto negli Stati Uniti è un qualcosa di terribilmente triste, un autobus turistico si è schiantato durante un viaggio di ritorno verso New York. L’impatto è stato molto grave e diverse persone hanno purtroppo perso la vita. Cerchiamo di scoprire cosa è successo in dettaglio.

Incidente bus, dinamica ancora poco chiara

L’incidente si è verificato nella zona di Buffalo, il bus con a bordo 50 persone stava tornando da una visita alle Cascate del Niagara quando per cause ancora non chiare l’autista ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Il portavoce della polizia di New York, James O’ Calaghan ha riportato ai media che alcune persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere ed altre sono state sbalzate fuori, come peraltro dichiarato da Rainews.it.

La causa dell’incidente è imputabile, stando ai primi rilievi ad uno scontro frontale tra il bus carico di turisti e un autoarticolato, lungo la I-90 .

Cinque i morti accertati

Le persone dichiarate decedute sono sicuramente 5 per il momento, tra queste figura anche un neonato. I turisti erano perlopiù originari di paesi come Cina, India e Filippine.

Ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore quando si avranno maggiori certezze su quanto accaduto e sulle vittime coinvolte nel terribile incidente.