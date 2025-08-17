Una donna è stata colta da un malore fatale durante il volo da Palermo a New York, costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza in Canada. L’episodio ha creato momenti di grande tensione a bordo, con l’equipaggio impegnato a gestire la situazione fino all’atterraggio in sicurezza.

Malore fatale a bordo: emergenza sul volo Palermo-New York

La tragedia si è consumata sul volo decollato dall’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, diretto a New York. Durante il viaggio, una passeggera di 85 anni ha accusato un improvviso malore, trasformando il volo intercontinentale in una drammatica emergenza. L’equipaggio della compagnia Neos ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, mentre il comandante decideva di deviare la rotta per garantire assistenza medica urgente. L’aereo è quindi atterrato all’aeroporto di Gander, sull’isola canadese di Terranova.

Malore fatale a bordo: tentativi di soccorso e ripartenza del volo

I medici presenti hanno prontamente tentato di rianimare la donna, vittima di un arresto cardiaco, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa online, confermata anche dai post sulla pagina Facebook “Sicilia in Volo”, dove passeggeri e appassionati hanno condiviso aggiornamenti e dettagli dell’accaduto. Dopo una sosta forzata di oltre un’ora per gestire l’emergenza, l’aereo ha potuto riprendere il viaggio, raggiungendo infine l’aeroporto JFK di New York con diverse ore di ritardo.