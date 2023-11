Il ‘Washington Post’ ha lanciato la notizia qualche ora fa: Henry Kissinger è morto. L’ex segretario di Stato Usa, una delle figure più importanti nella politica americana soprattutto durante il periodo della Guerra Fredda, si è spento a 100 anni.

Morto Henry Kissinger: il politico si è spento a 100 anni

Se parliamo di Henry Kissinger non possiamo non fare riferimento al periodo intenso della Guerra Fredda: fu importante nell’orchestrare le difficilissime relazioni tra Usa e Unione Sovietica in quei particolari decenni. L’ex segretario di Stato Usa, attivo in questo ruolo sotto le presidenze di Nixon e Ford, svolse un ruolo di primissimo piano per diversi anni nella seconda metà del ‘900 in materia di politica estera e, anche al di fuori degli anni in cui era impegnato come segretario, rimase molto influente sulle decisioni prese dagli Stati Uniti. Kissinger è morto nelle scorse ore nella sua casa in Connecticut, a darne l’annucio è stata la sua società di consulenza che ha utilizzato le pagine del ‘Washington Post’. Tra le altre cose importanti per cui è ricordato, quello che da molti era stato definito un vero e proprio ‘presidente ombra’, vanno citate sicuramente l’uscita degli Usa dalla guerra in Vietnam (che gli procurò un contestato Nobel per la pace) e la prima apertura americana verso il mondo cinese.

Morto Henry Kissinger: la vita del politico

Kissinger nasce in Germania nel 1923 e da tedesco di oginini ebraiche dovette fuggire negli Usa all’alba della seconda guerra mondiale. Dopo li studi ad Harvard, anche complice il suo stretto rapporto con l’influente Nelson Rockefeller, riuscì afarsi strada tra le stanze più importanti: quelle di Washington. Non era nato in America e, dunque, per lui fu impossibile aspirare al ruolo di Presidente, ma di fatto lo fu ‘in ombra’ durante i suoi periodi da segretario di Stato. Repubblicano di ferro, con l’elezione del democratico Jimmy Carter al posto di Ford Kissinger finì la sua carriera pubblica decidendo di fondare il celebre studio di consulenza Kissinger Associates.