Usa, piomba con l’auto addosso alla folla e fa un morto e 17 feriti

Ennesimo dramma della follia negli Usa, dove un automobilista piomba con l’auto addosso alla folla e fa un morto e 17 feriti ad una commemorazione

Tragedia negli Usa durante la commemorazione delle vittime di un incendio, un uomo piomba con l’auto addosso alla folla e fa un morto e 17 feriti. La strage è stata sfiorata in Pensylvania dove un uomo fugge dalla cittadina di Berwick dopo il gesto e poi uccide una donna nella vicina municipalità di Necopeck.

Piomba con l’auto addosso alla folla

Le notizie sono molto frammentarie e la polizia non ha fornito spiegazioni sulle modalità con cui la donna sarebbe stata uccisa. Si sa solo che la medesima persona ha prima investito la folla in un luogo e poi ammazzato una singola cittadina in un altro nello stesso stato. I media spiegano che l’autista impazzito ha iniziato a fendere la folla con l’auto lanciata nei pressi del Dipartimento di tossicologia a Berwick intorno alle 18:15 di sabato 13 agosto.

La commemorazione in atto a Brewick

In quel momento si stava tenendo un evento di beneficenza per le vittime di un incendio che una settimana fa aveva ucciso 10 persone fra cui molti bambini. La polizia ha fermato e preso in custodia l’uomo e lo sta interrogando per capire il movente dei suoi crimini. Il dipartimento locale ha spiegato che le indagini “sono ancora in corso e nella fase attiva”.

I 17 feriti sono tutti in ospedale, secondo quanto riferito dall’agente Anthony Petroski.