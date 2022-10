Usa, sposa sceglie pollo come damigella per il suo matrimonio

Una sposa in Florida ha scelto un pollo come damigella d'onore: alla fine il pennuto le ha rubato la scena.

Una sposa della Florida ha scelto come damigella d’onore per il suo matrimonio… Un pollo! La bizzarra idea ha avuto successo e alla fine il simpatico pennuto ha finito per rubare la scena alla ragazza nel giorno più importante della sua vita.

Ma poco importa: la giovane è rimasta infine soddisfatta della situazione. Alla fine il matrimonio della donna ha fatto la differenza per la presenza dela damigella a dir poco “atipica”. Il pollo in questione risulta essere una star del web ed è conosciuto col nome di Sammi the Chicken. L’animaletto vive a Destin, ma ha già viaggiato per tutta la Florida.

Sposa sceglie pollo come damigella: Sammi, la star del web

La presenza di Sammi the Chicken al matrimonio della ragazza ha contribuito a rendere più famoso il pennuto in Florida e non solo. Sammi è solito posare per foto e video che poi vengono postati sui social e che fanno il giro del web.

Come tutti vip anche Sammi ha degli hobby

Come informa Bigodino.it, la passione di Sammi the Chicken è andare in spiaggia assieme ai suoi padroni posando di fronte all’obiettivo, come qualsiasi star umana.

Sammi appartiene al signor Dave Cox. L’uomo ha raccontato che dopo la morte del cane ha deciso di prendere un polletto come animale domestico.