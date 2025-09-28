Il presidente Usa Donald Trump ha messo in azione una nuova mossa, ha autorizzato l’invio dell’esercito a Portland contro gli attacchi di Antifa e terroristi interni.

Usa, nuova mossa di Trump: autorizza l’invio dell’esercito a Portland contro “Antifa e terroristi interni”

“Su richiesta della segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ordino al segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e qualsiasi sede dell’Ice sotto assedio da attacchi di Antifa e altri terroristi interni.

Autorizzo inoltre l’uso della piena forza, se necessario”.

Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump innalza il livello di scontro e ordina al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di inviare la guardia nazionale a Portland e nelle strutture dell’Ice, l’agenzia responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione.

Antifa “organizzazione terroristica”

Dieci giorni fa, con un post su Truth, Trump aveva annunciato la decisione di designare Antifa come “organizzazione terroristica“, raccomandando che si indaghi “a fondo su coloro che la finanziano”. Negli Usa Antifa è un movimento decentralizzato, formato da attivisti che si definiscono anarchici, anticapitalisti o comunisti, senza una vera e propria leadership definita.

Trump in difesa di Portland

All’inizio di settembre, Trump aveva descritto la vita a Portland come “vivere all’inferno” e aveva dichiarato di valutare l’invio di truppe federali, come ha recentemente minacciato di fare, per combattere la criminalità in altre città, tra cui Chicago e Baltimora.

Durante l’estate ha dispiegato la guardia nazionale a Los Angeles e nell’ambito della sua operazione di controllo dell’ordine pubblico nel Distretto di Columbia. Anche nel Tennessee, a Memphis, si sta preparando l’arrivo delle truppe: il governatore repubblicano Bill Lee ha dichiarato che gli agenti della guardia nazionale contribuiranno alle risorse messe in campo per combattere la criminalità nella città.