USA, vaccino Covid ritirato: perché l’Italia tace ancora?

Negli Usa, il vaccino contro il Covid-19 esce dal calendario ufficiale delle vaccinazioni raccomandate per bambini sani e donne in gravidanza. L’annuncio è arrivato da Robert F. Kennedy Jr., attuale Segretario alla Salute e ai Servizi Umani, che ha confermato la decisione dei Centers for Disease Control and Prevention. Una mossa che solleva interrogativi anche in Italia, dove al momento nessun cambiamento simile è stato comunicato dalle autorità sanitarie, e dove il dibattito pubblico resta sorprendentemente silenzioso.

USA, il vaccino Covid non è più raccomandato per bambini e donne incinte

Il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani, Robert F. Kennedy Jr., ha reso noto che il vaccino contro il Covid-19 non sarà più incluso nel calendario ufficiale delle vaccinazioni raccomandate dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per bambini sani e donne in gravidanza.

Conosciuto per le sue posizioni scettiche nei confronti di diversi vaccini, Kennedy ha definito la decisione una scelta basata sul buon senso e su dati scientifici. Nel video presenti anche il commissario della Food and Drug Administration (FDA), Dr. Marty Makary, e il direttore dei National Institutes of Health (NIH), Dr. Jay Bhattacharya, entrambi favorevoli alla nuova impostazione.

L’annuncio, diffuso attraverso un video pubblicato sulla piattaforma X, rappresenta un netto distacco dalle precedenti linee guida e ha suscitato forti reazioni critiche da parte della comunità scientifica.

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP — Secretary Kennedy (@SecKennedy) May 27, 2025



Il CDC, sul proprio sito ufficiale, continua intanto a ribadire che la vaccinazione in gravidanza è sicura ed efficace, sulla base di studi condotti su centinaia di migliaia di persone a livello globale. Ciononostante, Makary ha affermato nel video che non esistono evidenze a sostegno della necessità di somministrare il vaccino in modo sistematico ai bambini sani, sottolineando come numerosi Paesi abbiano già scelto di non raccomandarlo a questa fascia di età.

USA, vaccino Covid ritirato: perché l’Italia tace ancora?

La modalità con cui è stata presa la decisione ha sollevato ulteriori polemiche: di norma, spetta al comitato consultivo del CDC (ACIP) valutare e deliberare su eventuali modifiche al piano vaccinale prima che vengano adottate ufficialmente dall’agenzia. In questo caso, tuttavia, il comitato non è stato coinvolto e l’iniziativa è stata assunta direttamente dal segretario.

Secondo William Schaffner, professore di malattie infettive alla Vanderbilt University e consulente dell’ACIP, l’intero processo decisionale è stato stravolto. L’esperto ha espresso preoccupazione per l’assenza di una revisione scientifica approfondita e ha criticato l’intervento diretto, definendolo una forzatura in un ambito che richiede rigore e indipendenza.

La novità arriva pochi giorni dopo che la FDA ha annunciato l’intenzione, a partire dal prossimo anno, di richiedere nuovi studi clinici per autorizzare i richiami annuali del vaccino anti-Covid destinati a individui sani sotto i 65 anni.

La mossa del segretario ha riacceso il dibattito pubblico: c’è chi saluta con favore un allentamento delle raccomandazioni vaccinali e chi, al contrario, teme che si stia creando un precedente pericoloso, che politicizza scelte tradizionalmente affidate alla comunità scientifica. Il prossimo appuntamento ufficiale con l’ACIP, previsto per giugno, sarà cruciale per capire se il CDC confermerà la nuova linea oppure cercherà di riaffermare la propria indipendenza tecnica.

Nel frattempo, in Italia, le autorità sanitarie non si sono ancora espresse sulla decisione statunitense. Questo silenzio istituzionale ha alimentato interrogativi e acceso discussioni tanto nel mondo politico quanto tra gli esperti e i cittadini, riaprendo il dibattito sulla gestione dei vaccini Covid e sul livello di trasparenza delle scelte sanitarie nel nostro Paese.