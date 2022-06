Utero in affitto, Papa Francesco: “È una pratica inumana, bambini trattati come merce”

Utero in affitto, Papa Francesco durissimo, poi il Santo Padre si è nuovamente scagliato contro quella che definisce la "piaga della pornografia"

Sulla spinosa questione dell’utero in affitto arriva la dura presa di posizione di Papa Francesco: “È una pratica inumana, bambini trattati come merce”. Papa Bergoglio l’ha espressa nell’udienza alla Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa. E ha detto senza mezzi termini: “La dignità dell’uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell’utero in affitto, in cui le donne, quasi sempre povere, sono sfruttate, e i bambini sono trattati come merce“.

Papa Francesco durissimo sull’utero in affitto

E non è finita qui, dato che dopo l’invettiva contro la maternità surrogata il Santo Padre si è poi nuovamente scagliato contro quella che definisce la “piaga della pornografia” spiegando: “Va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell’uomo e della donna”. E ancora: “Si tratta non soltanto di proteggere i bambini ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica“.

Pornografia dilagante e minori vulnerabili

Il Papa ha parlato poi del legame fra pornografia dilagante ed incapacità di proteggere i minori: “Sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso nella Rete dilaga fra gli adulti sia poi capace di proteggere efficacemente i minori”. E in chiosa: “Le reti di famiglie, in cooperazione con la scuola e le comunità locali, sono fondamentali per prevenire e combattere questa piaga, sanando le ferite di chi è nel vortice della dipendenza“.