Va in Comune per sposarsi ma scopre che era già sposato e la sua denuncia per falso ricade nella prescrizione quindi di fatto lui è "incatenato"

Surreale vicenda in Campania, dove un uomo va in Comune per sposarsi ma scopre che era già sposato.

Da quanto si apprende dai media locali sarebbe accaduto che un 39enne salernitano è arrivato negli uffici comunali del capoluogo pronto per il matrimonio ma ha trovato un’amara “sorpresa”: lui era già marito di qualcuna, per la precisione di una giovane dominicana della cui condizione però l’uomo ha affermato di non sapere alcunché.

Va in Comune per sposarsi, lo era già

Insomma, quanto accaduto a Salerno non solo ha dell’incredibile, ma è diventato oggetto di una vera tempesta social quando è stata diffusa la curiosa notizia.

Senza troppi fronzoli il 39enne ha scoperto di essere bigamo e lo ha scoperto proprio nel giorno del suo (secondo) matrimonio. La Città, citato da Salerno Today, spiega che l’uomo si era recato al Comune per il suo matrimonio e lì ha scoperto “di risultare già sposato, 8 anni fa, con una sconosciuta, una giovane di Santo Domingo”.

La denuncia per un reato già prescritto

A quel punto il 39enne, dichiarandosi ignaro di tutto, ha “denunciato la falsità dell’atto di matrimonio”.

C’era un però: a distanza di otto anni da quelle nozze di cui lui non sapeva nulla il presunto fatto-reato era prescritto. Pertanto il Tribunale Civile ha respinto l’istanza di annullamento perché non si può dimostrare più che quello era un falso con dolo e che la falsità su cui fonderebbe il primo matrimonio non è rilevabile. I media spiegano che sono in corso accertamenti.