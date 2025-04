La scuola di Milano Simona Giorgi ha davvero sorpreso tutti: niente maxi ponte tra Pasqua e il 25 aprile. Ma, come mai? La decisione spiegata dalla dirigente scolastica Anna Polliani.

Vacanze di Pasqua? A Milano la scuola Simona Giorgi sorprende tutti

Quest’anno Pasqua cade proprio a ridosso di altre due festività, ovvero la Festa della Liberazione, il 25 di aprile e la Festa dei Lavoratori del primo di maggio. La maggior parte delle scuole tra Pasqua e il 25 aprile fa il maxi ponte ma non l’Istituto Simona Giorgi di Milano. La scuola infatti resterà aperta sia mercoledì 23 sia giovedì 24 aprile, mentre ovviamente sarà chiusa venerdì 25. Ma, perché questa decisione? A spiegarne il motivo è stata la dirigente scolastica Anna Polliani.

Anna Polliani e la decisione di non fare il maxi ponte a Pasqua

Come abbiamo visto, l’Istituto Simona Giorgi di Milano rimarrà aperto sia il 23 sia il 24 aprile, niente maxi ponte quindi tra Pasqua, Pasquetta e la Festa della Liberazione. A spiegare il motivo di questa decisione è stata la dirigente scolastica Anna Polliani a Repubblica: “La nostra è una scuola con studenti di diverse estrazioni sociali: ci sono famiglie con più o meno possibilità economiche o con background migratorio. E così tante famiglie in questi giorni continuano a lavorare.” Per via di questi due giorni aggiuntivi, il calendario scolastico è stato modificato, gli studenti avranno infatti “un giorno di festa a Carnevale e un giorno per fare il primo maggio.” La proposta non è stata ben accolta da tutti, soprattutto dal personale scolastico che voleva approfittare del maxi ponte per raggiungere la famiglia, magari lontana dal capoluogo lombardo.