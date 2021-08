Vaccino Covid, Abrignani (Cts): “Proporrei da subito l’obbligo vaccinale”

Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Cts, è a favore dell'obbligo vaccinale per tutta la popolazione.

Vaccino Covid, Abrignani: “Sono favorevolissimo”

Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Cts, ha dichiarato a “I numeri della pandemia” su Sky Tg24 di essere favorevole all’obbligo vaccinale. “Sono favorevolissimo, proporrei da subito l’obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Sono mesi che dico che con una pandemia di questo tipo, che ha già fatto 130mila morti, ha una letalità del 2% ed uccide il 3-4% degli ultra sessantenni non vaccinati, dovrebbe essere dovere di un Paese che tiene alla sanità pubblica avere l’obbligo vaccinale” sono state le sue parole.

Vaccino Covid, Abrignani: “Obblighi per fasce”

“Poi è probabile che si andrà, per motivi più politici che scientifici, verso obblighi per fasce: magari verrà vaccinata in modo obbligatorio tutta la parte di popolazione che lavora nel pubblico o che ha contatti con il pubblico. Però se lo si chiede a chi si occupa di malattie infettive o immunologia non può che dire che il miglior modo di contenere una malattia infettiva è sicuramente la vaccinazione di massa, e questa la si raggiunge con l’obbligo vaccinale” ha dichiarato l’immunologo.

Vaccino Covid, Abrignani: “Grazie ai vaccini l’estate non è catastrofica”

“Grazie ai vaccini l’estate non è catastrofica. E’ una situazione che richiede molta attenzione, ma non panico, perché ci sono alla fine meno infezioni di quello che ci aspettavamo e di quelle che si sono viste in paesi con la stessa variante, lo stesso tipo di turismo, lo stesso numero di vaccinati. Consideriamo anche che c’è stata una sottostima, che possiamo avere sulle infezioni, di due-tre volte. Non è andata dunque così male, probabilmente perché il picco delle infezioni, da metà luglio ad agosto e quindi nei mesi in cui si sta di più all’aperto, è coinciso con la maggior diffusione della variante delta che è arrivata a saturazione” ha aggiunto Abrignani, parlando della situazione contagi di quest’estate.