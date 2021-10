Vaccino Covid, Moderna efficace per bambini tra 6 e 11 anni: “Sicuro e forte risposta immune”

Il vaccino è stato "generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza e tollerabilità coerente con lo studio Cove di fase 3 negli adulti".

Dopo l’estensione del vaccino Moderna nei ragazzi tra i 12 e i 17 anni, i primi dati di uno studio di fase 2/3 condotto nei bambini tra i 6 e gli 11 anni dimostra l’efficacia del vaccino prodotto dall’azienda americana anche nella fascia d’età più giovane.

Vaccino Moderna efficace tra 6 e 11 anni

Moderna “mostra una robusta risposta immunitaria” e un “profilo di sicurezza favorevole” anche nei bambini tra i 6 e gli 11 anni. A renderlo noto è la stessa azienda statunitense. I risultati sono stati soddisfacenti e gli effetti indesiderati sono stati “di gravità lieve o moderata”. Tra i sintomi più comunemente riscontrati tra i soggetti presi in esame si segnalano “affaticamento, cefalea, febbre e dolore al sito di iniezione”.

Moderna ha diffuso in una nota i primi risultati di uno studio di fase 2/3 condotto nella suddetta fascia d’età. Per la società si tratta di risultati “positivi”. Nel trial sono state valutate due dosi da 50 microgrammi del vaccino mRna-1273, le quali sarebbero state “generalmente ben tollerate e hanno mostrato titoli di anticorpi neutralizzanti robusti”.

Vaccino Moderna sicuro anche tra 6 e 11 anni, le dichiarazioni della società farmaceutica

Moderna ha fatto sapere che i risultati emersi finora dallo studio “dimostrano una forte risposta immunitaria in questa coorte di bambini un mese dopo la seconda dose”.

Il Ceo Stéphane Bancel ha dichiarato: “Siamo incoraggiati dall’immunogenicità e dal profilo di sicurezza dell’mRna-1273 nei bambini di età compresa tra 6 e meno di 12 anni.

Non vediamo l’ora di presentare richiesta di approvazione alle autorità regolatorie a livello globale e rimaniamo impegnati a fare la nostra parte per aiutare a porre fine alla pandemia di Covid con un vaccino per adulti e bambini di tutte le età”.

Vaccino Moderna efficace tra 6 e 11 anni: “Li presenteremo presto a Fda ed Ema”

In seguito ai risultati ottenuti, nella nota ufficiale Moderna informa che “presto, nel breve termine” i dati saranno presentati alla statunitense Fda, all’Agenzia europea del farmaco Ema e ad altre agenzie regolatorie nel mondo.

L’obiettivo è allargare la fascia di età dei cittadini da immunizzare attraverso la somministrazione del vaccino anti-Covid.