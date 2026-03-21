Il distacco di una valanga avvenuto sul Tallone Grande, a Racines ha dato il via ad una maxi operazione di soccorso con numerose squadre in azione ed elicotteri che si sono alzati in volo. Almeno cinque i mezzi decollati in Alto Adige e nel Tirolo austriaco dopo aver ricevuto notizia del numero di coinvolti. Si teme infatti che almeno dieci persone possano essere state travolte da una valanga.

Valanga travolge almeno dieci persone: elicotteri dei soccorsi in volo

Le informazioni sono, al momento, ancora frammentarie ma è certo che negli ultimi minuti una grande valanga si sia staccata in Alto Adige, travolgendo un gruppo di persone; si tratta di scialpinisti in merito alle cui condizioni non vi sono informazioni. Cinque elicotteri dei soccorsi si sono alzati immediatamente in volo in una massiccia operazione di emergenza che è anche una corsa contro il tempo, qualora alcuni dei coinvolti siano rimasti bloccati sotto la coltre di neve.

Secondo quanto riportato da Rainews l’allarme è scattato poco dopo le 11:30 dalla ‘Hohe Ferse’ (Tallone Grande): si tratta di una montagna che raggiunge l’altezza massima di 2.669 m. Le persone coinvolte, inoltre, sarebbero tutte munite di Artva, importante dispositivo di localizzazione che consente ai soccorritori di individuare velocemente i dispersi sotto la neve. L’incidente si sarebbe verificato a circa 2300 metri: la centrale operativa di Innsbruck è stata allertata ed è stata inviata immediata richiesta di posti letto in terapia intensiva nei tre ospedali di Bressanone, Merano, Bolzano. Sul posto anche gli uomini della Guardia di finanza oltre a diverse squadre del Soccorso alpino del distretto.